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Движение затруднено на юго-востоке Москвы из-за столкновения двух автомобилей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Движение затруднено на юго-востоке Москвы из-за столкновения двух автомобилей

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 22/18 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на юго-востоке города. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 22 мая.

— На месте работают оперативные службы города. Перекрыты правая и средние полосы (в сторону области), — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов, 22/18. По предварительной информации, пострадавших нет, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу пешеходов на северо-востоке Китая.

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