Праздничный салют в День пограничника запустят в Москве

Фото: Минобороны РФ

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Праздничный артиллерийский салют запустят на Поклонной горе и ВДНХ в честь Дня пограничника, который отмечают 28 мая. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа в субботу, 22 мая.

— В небо столицы будут выпущены фейерверочные изделия более 20 видов, среди них «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка», — отметили в сообщении.

По данным пресс-службы, купала фейерверков в диаметре составят более 300 метров.

Запускать салют будут из самоходных комбинированных пусковых установок калибра от 105 до 310 миллиметров. Они собраны на базе КамАЗ, передает ТАСС.

Ранее салют в Москве запускали в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Читайте также: В честь «Дней Карелии» в Московском международном Доме музыки сыграли на уникальном лодкаструне