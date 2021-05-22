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Праздничный салют в День пограничника запустят в Москве
Фото: Минобороны РФ

Праздничный салют в День пограничника запустят в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3Карта всех событий

Праздничный артиллерийский салют запустят на Поклонной горе и ВДНХ в честь Дня пограничника, который отмечают 28 мая. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа в субботу, 22 мая.

— В небо столицы будут выпущены фейерверочные изделия более 20 видов, среди них «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка», — отметили в сообщении.

По данным пресс-службы, купала фейерверков в диаметре составят более 300 метров.

Запускать салют будут из самоходных комбинированных пусковых установок калибра от 105 до 310 миллиметров. Они собраны на базе КамАЗ, передает ТАСС.

Ранее салют в Москве запускали в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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