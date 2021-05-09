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Праздничный салют из 12 тысяч фейерверков завершился в Москве
Фото: Минобороны РФ

Праздничный салют из 12 тысяч фейерверков завершился в Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Поклонная гора Карта всех событий

Праздничный салют из 12 тысяч фейерверков в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

В 22:00 в воскресенье, 9 мая, подразделения отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина дали первые залпы из десятков салютных установок. Шоу длилось десять минут.

Всего в небо было запущено более 12 тысяч пиротехнических снарядов. Часть залпов вывело в воздухе российский триколор.

— Свыше 12 тысяч фейерверочных изделий из более чем 70 видов, среди которых — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка», в течении 10 минут были выпущены из 16 точек, — пояснили в ЗВО.

Увидеть салют смогли жители 12 округов Москвы, так как фейерверки запустили из 16 точек столицы. В частности, шоу организовывали из парка Победы, парка «Кузьминки», Всероссийского выставочного центра, Измайловского парка и с других площадок.

Ранее сообщалось, что копию Знамени Победы развернули на МКС в честь 9 Мая.

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