Европейцы раскритиковали российскую моду

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Европейцы назвали пять вещей в гардеробе россиян, которые смешат иностранцев. Соответствующую подборку опубликовало эстонское издание Postimees.

Американцам не хватает в российском стиле небрежности и естественности, а европейцам — практичности, пишет издание.

— Европейцы считают русский стиль слишком ярким и непрактичным, в то время как сами они отдают предпочтение более удобным в носке вариантам, подчеркивая, что человек носит одежду, а не она его, — говорится в материале.

Эстонцы не оценили желание россиян одеваться в одежду с логотипами брендов. По мнению европейцев, бренд не всегда гарантирует качество.

Кроме того, жителям России не свойственно чувство меры в выборе одежды, считают иностранцы. Эстонцы раскритиковали желание россиян носить платья с яркими принтами и стразами, делать сложные прически и вызывающий макияж.

Без критики не осталась страсть россиян к «домашним халатикам» и мини-бикини, которые носят люди всех комплекций и возрастов. Иностранцы также не смогли понять российскую любовь к женским шубам, пишет 5-tv.ru.

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