Юнармейцам вручили зеленые береты

Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

В субботу, 22 мая, у памятника пограничникам состоялось торжественное мероприятие юнармейцев «Посвящение в пограничники».

Юнармейский отряд «Патриот» имени лейтенанта Филатова возглавляет ветеран Управления внутренних дел Центрального административного округа и Росгвардии, старшина в отставке Борис Анатольевич Сорокин.

Три раза в неделю занимаются военным делом два десятка подростков.

Одной из главных задач с молодежью бывший полицейский считает патриотическое воспитание.

— Незаметно во время строевой подготовки, во время сборки и разборки оружия я рассказываю о Великой Отечественной войны, о полководцах, о Героях Советского Союза, о подростках, получивших это высокое звание, — делится Борис Сорокин. — Поначалу многие удивлялись: неужели дети тоже были Героями Советского Союза? И вот постепенно мы начали ездить на раскопки, находили останки погибших солдат.

А окончательное решение взять пограничное направление юнармейцы приняли в конце 2019 года, когда приняли участие в захоронении героя-пограничника Виктора Филатова, погибшего в августе 1941 года в Кировоградской области во время Великой Отечественной войны.

Останки советского солдата нашли украинские поисковики и по медальону установили, что лейтенант Филатов родился в 1918 году в деревне Подмошье Дмитровского района Московской области.

— Нашим отрядом, сотрудниками военкомата проводилась большая работа, чтобы украинская сторона передала нам останки для захоронения на родине, — рассказывает Борис Сорокин. — Мы делали запросы и добились своего.

Мальчишки и девчонки даже успели собрать по крупицам данные о бойце — земляке из соседней деревни.

— Оказалось, что он в 1938 году поступил в Харьковское пограничное училище войск НКВД и по распределению попал командовать кавалерийской ротой, — рассказывает Ангелина Певцова. — Но прослужить ему суждено было недолго — всего два месяца. Его роте было дано задание прикрыть отход наших войск. И все советские солдаты погибли.

Кстати, все мальчишки и девчонки отыскали праправнучку пограничника Ирину Лобанову и торжественно ей поклялись, что присвоят отряду имя Филатова. И свое слово сдержали. Торжественное мероприятие прошло в начале 2020 года, юнармейскому отряду вручили новое знамя и диплом о присвоении имени Филатова. А еще каждое лето ребята проходят сборы: на несколько дней уходят жить палатках у реки, готовят себе еду.

— Мне хочется приучить ребят к самостоятельной жизни, чтобы они могли выживать в трудных условиях, научиться добывать огонь, готовить себе еду, — рассказывает Борис Сорокин. — И приятно, когда полевые условия захватывают. Даже девчонкам нравится на занятиях заниматься сборкой и разборкой оружия. Многие, услышав о нашем отряде от друзей, приходят и просятся записаться.

А недавно руководитель юнармейского отряда Борис Сорокин, являющийся заместителем председателя первичной организации «БОЕВОГО БРАТСТВА», встретился с дошколятами детсада «Росинка». Он вместе со своими юнармейцами «Патриот» организовали и провели военно-спортивный квест «Зарница», в котором приняли участие дети и родители старшей группы «Солнышко». Он рассказал о видах снаряжения, а также провел мастер-класс по сборке и разборке оружия.

— А вы не представляете, какой талантливый у нас руководитель, он еще и актер и участвует в постановках Дома культуры, где режиссером выступает Галина Стреляева, — рассказывает юнармеец Дарья Ефременко. — Буквально в мае 2021 года глава Дмитровского района наградил Бориса Сорокина почетной грамотой за роль Василия Теркина.

Школьникам вручили зеленые береты сотрудники пограничного отряда Ксения Сухарева и Алексей Назаров.

— Наш пограничный отряд взял шефство над юнармейским отрядом, — рассказывает капитан Ксения Сухарева. — И мне приятно, что мой сын Илья Шерстобитов, увидев, как проводятся занятия, загорелся здесь заниматься. И сейчас не пропускает ни одного занятия.

Юнармейцы также возложили цветы к памятнику пограничникам. Среди юнармейцев, получивших зеленый берет, был и внучатый правнук героя-пограничника Филатова — Виктор Фролов.

— Мой родственник погиб молодым, и у него не было семьи, жены, детей, — рассказывает Виктор Фролов. — Но мне приятно, что я сейчас занимаюсь в отряде, носящем имя моего предка.

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