«Бесподобная»: Пугачева запечатлелась на террасе
Певица Алла Пугачева устроила посиделки на террасе в саду. Она опубликовала свежий снимок в соцсети Instagram.
Артистка предстала в черном джемпере оверсайз и лосинах морковного цвета. Слипоны и сумка с принтом дополнили ее лук.
— Отличный был денек, — коротко подписала фото Примадонна.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Они отметили, что даже в домашнем облачении она свежа и молода.
«Солнечная, счастливая, такая красивая. Очень любим»; «Бесподобная»; «Так выглядит счастливая женщина», — прокомментировали снимок пользователи.
Ранее дети Галкина и Пугачевой сфотографировались в школьной форме.
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