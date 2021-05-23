«Бесподобная»: Пугачева запечатлелась на террасе

Фото: instagram/maxgalkinru

Певица Алла Пугачева устроила посиделки на террасе в саду. Она опубликовала свежий снимок в соцсети Instagram.

Артистка предстала в черном джемпере оверсайз и лосинах морковного цвета. Слипоны и сумка с принтом дополнили ее лук.

— Отличный был денек, — коротко подписала фото Примадонна.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Они отметили, что даже в домашнем облачении она свежа и молода.

«Солнечная, счастливая, такая красивая. Очень любим»; «Бесподобная»; «Так выглядит счастливая женщина», — прокомментировали снимок пользователи.

Ранее дети Галкина и Пугачевой сфотографировались в школьной форме.

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