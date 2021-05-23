Синоптики сообщили о погоде в Москве 23 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В воскресенье, 23 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 12-20 градусов. В Подмосковье температура ожидается 11-20 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Ранее «желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье 23 мая.

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