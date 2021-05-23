Миллиарды цикад атаковали США
Несколько американских штатов атаковали цикады. Пользователи интернета активно публикуют обеспокоенные сообщения в различных социальных сетях.
Как отмечает NBC News, наибольшая активность насекомых зафиксирована в штатах Вирджиния, Мэриленд и Джорджия.
Также рост количества цикад ожидается и на восточном побережье страны, так как в скором времени погода будет становиться все теплее.
Meanwhile, here's the explosion of cicadas in Princeton, NJ... https://t.co/QPZkiQHB3x pic.twitter.com/l4LX998PU4— Danny Y. Huang (@danny_y_huang) May 23, 2021
Уточняется, что ситуация сама по себе является уникальной, так как крылатые насекомые выбрались из-под земли впервые за последние 17 лет.
— Это уникальный опыт, так как эти насекомые вылезают на месяц или около того, — рассказал энтомолог из Университета Коннектикута Джон Кули.
Периодических цикад часто называют «великим восточным поколением», так как их активность приходится на восток страны, пишет РИА Новости.
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