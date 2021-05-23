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«На гражданах хотят заработать»: Володин оценил новую рекламную политику Youtube
Фото: Пресс-служба Госдумы

«На гражданах хотят заработать»: Володин оценил новую рекламную политику Youtube

Илья Ашуров

Общество

Новая рекламная политика Youtube продиктована желанием компании еще больше зарабатывать на пользователях, не считаясь с их интересами. Об этом в воскресенье, 23 мая, в своем Telegram-канале написал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

С 1 июня этого кода видеохостинг будет интегрировать рекламу во все ролики, размещенные на платформе. По мнению Володина, данное решение показывает, что Youtube думает лишь об увеличение собственных доходов, вынуждая пользователей покупать подписку и тратить еще больше денег.

— Что значит это решение? Ответ простой: на гражданах хотят заработать, получить еще большую прибыль, — написал спикер Госдумы.

Также Володин отметил, что не в первый раз затрагивает проблему поведения крупных IT-компаний. Зачастую они проводят свою политику без учета национального законодательство. По словам политика, решить данную проблему можно выработкой общих для всех «правил поведения». При этом желательно, чтобы подход в составлении таких правил носил международный характер.

— Пока его (международного подхода — прим. «ВМ») нет, необходимо в отношении такого рода компаний регулирование через национальное законодательство, — заключил Володин.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что Государственная дума рассмотрит законопроект, который обяжет иностранные IT-компании с аудиторией свыше 500 тысяч россиян в сутки создавать представительства в стране.

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