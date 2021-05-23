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Около 900 человек получат новое жилье по программе реновации в Северном Бутове
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Около 900 человек получат новое жилье по программе реновации в Северном Бутове

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Феодосийская улица Карта всех событий

На юго-западе столицы запланировано переселение жителей шести домов. Они получат новые квартиры по программе реновации. Об этом в воскресенье, 23 мая, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, уже в третьем квартале этого года состоится переселение жителей трех домов. Это более 500 человек. Уточняется, что новостройка, в которую переселят москвичей, расположена на Феодосийской улице недалеко от их старых домов.

— В нем (новом доме — прим. «ВМ») 230 квартир — из них 51 однокомнатная, 145 двухкомнатных и 34 трехкомнатные, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

Всего по программе реновации в Северном Бутове новое жилье получат около 900 человек.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что ежегодные объемы ввода жилья по программе реновации в Москве в перспективе вырастут до 3–3,5 миллиона квадратных метров.

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Северное БутовореновацияСергей Левкин
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