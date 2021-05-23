Тутта Ларсен поддержала идею члена ОП Нифантьева построить в Москве 100 бассейнов

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В поддержку инициативы члена Общественной палаты РФ Евгения Нифантьева построить в Москве 100 новых бассейнов высказалась известная теле- и радиоведущая и многодетная мама Тутта Ларсен.

Она отметила, что сама живет в районе, где достаточно сложно найти для ребенка бассейн в пешей доступности от дома.

— Нам приходится возить детей плавать два раза в неделю, что не очень удобно. И мне кажется, что это великолепная идея – построить 100 новых бассейнов. Москва — большой город, я уверена, что в нем найдется для них место. Здорово, если в столице появится как можно больше доступных кружков, но здесь важна и просветительская работа с родителями. Онидолжны знать, что все это существует и ко всему этому у них есть доступ, — отметила Тутта Ларсен.

По ее словам, родители также должны взять на себя ответственность, чтобы фокус интереса их детей был направлен на эти кружки и секции, где они получают реальное, а не виртуальное общение.

— Важно серьезно отнестись к цифровой среде, в которой обитают наши дети. Ребенку до семи лет вообще не нужно давать никаких гаджетов. Сначала он должен сложить свое представление о реальном мире, а потом уже шаг за шагом знакомиться с миром виртуальным, причем не с игровыми форматами, а с полезными образовательными, — добавила она.

Напомним, что инициативу члена Общественной палаты РФ Евгения Нифантьева также поддержали семикратный чемпион СССР по подводному плаванию Шаварш Карапетян и многократная чемпионка СССР по плаванию, победительница IX летней Спартакиады народов СССР Светлана Кузьмина.

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