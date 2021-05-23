Летчик-космонавт Романенко: «Здоровая семья — фундамент крепкого общества и государства»

Фото: Иван Степанов

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко принял участие в Дне здоровья на юго-западе Москвы и поздравил победителей семейных спортивных состязаний.

Районный День здоровья начался со спортивных состязаний «Мы победою сильны». Эстафеты, прыжки, игры в дартс и многое другое составили программу семейных соревнований.

— Спорт и внимание к своему здоровью — основа полноценной жизни. И для этого не требуется особых затрат, нужно лишь сильное желание. Мы видим сегодня на старте дружные семьи, предпочитающие вместо телевизора и соцсетей активный досуг на свежем воздухе, — сказал парламентарий, открывая праздник.

После спортивных активностей жители района вместе с почетным гостем Романом Романенко переместились в парк 30-летия Ясенево для высадки саженцев сирени на Аллее Семьи. По словам организаторов акции, она уже стала традиционной. Начиная с 2007 года Аллея Семьи пополняется несколькими новыми деревьями.

— В каждой семье России есть погибшие и пропавшие без вести в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы украсили Аллею Семьи кустами сирени в память о своих дедах и прадедах. Пока проходила акция, мы много общались с жителями, они рассказывали мне о своих ветеранах, их фронтовые истории. Очень ценно, что семейная память о подвиге народа живет, — отметил Романенко.

Рядом с каждой новой сиренью семьи установили портреты своих фронтовиков.

Позже на Паустовских прудах прошли районные отборочные соревнования третьего тура соревнований спортивных семейных команд в рамках Спартакиады «Всей семьей за здоровьем». Участники соревновались в умениях ставить палатки на время, оказывать первую помощь, ориентироваться в лесу, преодолевать условное болото и справляться с другими препятствиями.

Победителями стали сразу несколько команд — настолько точны и слаженны были действия участников, что судьи не смогли выделить кого-то одного.

— Наш спортивный праздник получился очень теплым и душевным. Команды продемонстрировали не только ловкость, быстроту и другие спортивные навыки, но и высокий уровень взаимопонимания, взаимовыручки и командного духа. Это и неудивительно, ведь эстафета семейная. А семья, как известно, — фундамент крепкого общества и государства, — отметил Романенко на церемонии награждения победителей.

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