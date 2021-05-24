Онколог назвал три привычки, которые снижают риск развития рака кишечника

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Онколог-химиотерапевт Андрей Базылев назвал три привычки, которые способны уменьшить риск развития рака прямой или толстой кишки.

— Нужно сбалансированно питаться, ограничить употребление алкоголя и другие вредные привычки, больше отдыхать. Это все позволит снизить риски развития колоректального рака в каждом конкретном случае, — сказал врач.

Также он отметил, что не следует верить исследованиям, которые преуменьшают опасность приема спиртного для процесса развития рака. По словам Базылева, человек может не употреблять алкоголь, но принимать различные спиртосодержащие препараты, или пить напитки с алкоголем в составе, поэтому выводы таких исследований не совсем соответствуют действительности, передает Пятый канал.

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