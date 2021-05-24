Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 мая

Юлия Курганова

Город

В понедельник, 24 мая, наиболее активные атмосферные фронты будут находиться вне границ столичного региона. Ожидается облачная погода, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 19-21 градус. В Подмосковье температура воздуха ожидается 16-21 градус тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 55 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что у большинства жителей такая погода не должна вызывать заметных метеопатических реакций. У лиц, предрасположенных к аллергическим реакциям, сохраняется высокий риск обострений (поллинозы, аллергические конъюнктивиты, бронхиальная астма, нейродермиты). Этой категории людей необходимо более внимательно относиться к своему здоровью. Медикаментозная поддержка и средства первой помощи для них являются необходимыми в течение всего периода цветения в природе.

Читайте также: Синоптик: С начала мая в столице выпало осадков на 21 процент больше нормы

синоптикиМосквапрогноз погоды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте