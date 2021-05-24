Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 мая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В понедельник, 24 мая, наиболее активные атмосферные фронты будут находиться вне границ столичного региона. Ожидается облачная погода, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 19-21 градус. В Подмосковье температура воздуха ожидается 16-21 градус тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 55 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что у большинства жителей такая погода не должна вызывать заметных метеопатических реакций. У лиц, предрасположенных к аллергическим реакциям, сохраняется высокий риск обострений (поллинозы, аллергические конъюнктивиты, бронхиальная астма, нейродермиты). Этой категории людей необходимо более внимательно относиться к своему здоровью. Медикаментозная поддержка и средства первой помощи для них являются необходимыми в течение всего периода цветения в природе.

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