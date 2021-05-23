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Синоптик: С начала мая в столице выпало осадков на 21 процент больше нормы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптик: С начала мая в столице выпало осадков на 21 процент больше нормы

Илья Ашуров

Город

За май в Москве выпало осадков в количестве, почти на четверть превышающем месячную норму. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на текущий момент за май выпало на 21 процент больше осадков сверх месячной нормы. Также превышает среднестатистические показатели и температура в Москве — она на 1,5 градуса выше нормы, передает слова специалиста РИА Новости.

Ранее метеоролог Александр Голубев рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» о том, каким будет первый летний день 2021 года в столице. По его словам, несмотря на небольшое похолодание в конце будущей недели — 30 и 31 мая, начало лета будет теплым.

Читайте также: Придет ли в Москву «красная жара» и какая погода будет в столице летом

ФобосЕвгений Тишковецпогода
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