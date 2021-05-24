Арестован школьник, напавший на учительницу в Пермском крае

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Суд избрал ученику 10 класса, напавшему на педагога в городе Березники Пермского края, меру пресечения в виде заключения под стражу на время следствия. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает пресс-служба городского суда.

— Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время следствия… Было закрытое судебное заседание, — передает сообщение суда РИА Новости.

Напомним, ранее 16-летний школьник напал с ножом на 74-летнюю учительницу на уроке в пермских Березниках. Преподавателя госпитализировали.

Конфликт между учеником и учительницей предположительно произошел на уроке физики. Подросток достал нож и дважды ранил учителя в шею, а затем в грудь. Так ученик якобы отомстил за плохие оценки.

О нападении сообщил одноклассник нападавшего. Он прибежал на вахту и попросил вызвать скорую. Известно, что во время нападения испуганные дети в соседнем кабинете оперативно забаррикадировали дверь.

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