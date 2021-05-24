Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1730 пациентов за сутки

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Еще 1730 пациентов вылечили от COVID-19 в Москве за прошедшие сутки. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает Telegram-канал оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии в столице выздоровели 1 044 518 человек.

Фото: Оперштаб

За последние 24 часа в столице зафиксировали 2487 новых случаев заболевания, госпитализированы 906 человек, 59 пациентов скончались.

Ранее «ВМ» писала, что в России за минувшие сутки выявлено более 8,4 тысячи случаев коронавирусной инфекции.

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