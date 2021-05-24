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МИД РФ сообщил о превышении Вашингтоном заложенных в ДСНВ-3 показателей
Фото: МИД РФ

МИД РФ сообщил о превышении Вашингтоном заложенных в ДСНВ-3 показателей

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Министерство иностранных дел России опубликовало данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений РФ и США в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который ранее был продлен на пять лет.

Уточняется, что информация о суммарных количествах СНВ России и США приведена по состоянию на 1 марта этого года.

Так, в категории «Развернутые межконтинентальные баллистические ракеты, развернутые баллистические ракеты подводных лодок и развернутые тяжелые бомбардировщики» у России зафиксировано 517 единиц, у США — 651, говорится на сайте МИД.

В наименовании «Боезаряды на развернутых МБР, боезаряды на развернутых БРПЛ и ядерные боезаряды, засчитываемые за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками» у России 1456 единиц, у США — 1357 единиц. Еще в одной категории у России зафиксирован результат в 767 единиц, а у США — в 800 единиц.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между США и Россией в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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