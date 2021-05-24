Площадь пожара на территории птицефабрики в Щелкове возросла до 4 тысяч «квадратов»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, деревня Осеево, Центральная улица, 29 Карта всех событий

Площадь пожара на территории бывшей птицефабрики в подмосковном Щелкове возросла до 4 тысяч квадратных метров. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— В 15:18 площадь горения достигла 4 тысяч квадратных метров, — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Ранее «Вечерняя Москва» писала со ссылкой на источник в экстренных службах о пожаре на территории птицефабрики в подмосковном Щелкове. По словам собеседника «ВМ», огнем охвачены два цеха фабрики, расположенной в деревне Осеево, на улице Центральной, дом 29. Тогда площадь возгорания оценивалась в 600 квадратных метров.

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