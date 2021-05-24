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Более 160 человек пострадали при столкновении поездов в Малайзии
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Более 160 человек пострадали при столкновении поездов в Малайзии

Иван Юминов

Происшествия

При столкновении поездов в Куала-Лампуре пострадали 166 человек. Об этом сообщил министр транспорта Малайзии Датук Сери Ви Ка Сионг в понедельник, 24 мая.

Поезд, в котором находились 232 человека, столкнулся с пустым поездом. 47 человек получили тяжелые ранения, их доставили в больницу, отмечает газета Malay Mail.

Ранее сообщалось, что число погибших на ультрамарафоне в Китае выросло до 21.

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