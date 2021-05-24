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Кабмин выделил свыше десяти миллиардов рублей на лекарства для тяжелобольных детей
Фото: pixabay.com

Кабмин выделил свыше десяти миллиардов рублей на лекарства для тяжелобольных детей

Татьяна Плотникова

Общество

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более десяти миллиардов рублей на закупку лекарств для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает пресс-служба российского правительства.

Согласно документу, деньги поступят в распоряжение фонда «Круг добра», созданного по указу Президента России в январе 2021 года. Это второй транш на такие цели в текущем году. Всего в бюджете на помощь детям, которым требуется особое лечение дорогостоящими препаратами, предусмотрено 60 миллиардов рублей.

Кроме того, более 521 миллиона рублей будет направлено на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в России препарата «Онкаспар», который применяют для лечения острого лейкоза у детей.

Средства поступят из резервного фонда Правительства, на них в 2021 году будет закуплено 1970 упаковок лекарства, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее Михаил Мишустин утвердил порядок помощи детям за счет средств фонда «Круг добра».

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