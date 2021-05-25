Хирурги Москвы удалили женщине опухоль яичника размером во всю брюшную полость

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В Городской клинической больнице № 51 64-летней пациентке удалили опухоль яичника, которая была размером во всю брюшную полость. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Пациентку госпитализировали в больницу с маточным кровотечением. Врачи провели обследование и обнаружили у женщины крупную опухоль правого яичника. Отмечается, что опухоль состояла из порядка восьми литров серозной жидкости.

— В связи с усиливающимися болями в животе пациентке была выполнена экстренная операция. Хирургическая бригада под руководством заведующего отделением гинекологии Геннадия Жогана извлекла опухоль без нарушения ее целостности, — говорится в сообщении.

Специалисты провели лабораторную и инструментальную диагностику. Анализы показали, что новообразование является доброкачественным. В ведомстве уточнили, что по этой причине женщине не угрожает рецидив, пишет агентство городских новостей «Москва».

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