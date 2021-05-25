Дорожные камеры зафиксировали 2693 случая использования телефона за рулем в Москве

Фото: Анна Быкова

С начала 2021 года дорожные камеры зафиксировали 2693 случая использования телефона за рулем в столице. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В пресс-службе ведомства напомнили, что использование мобильного телефона за рулем может привести к трагическим последствиям. Отвлекаться за рулем не стоит даже для написания короткого сообщения.

— Сообщение в пять слов — около 10 секунд. Автомобиль на скорости 100 километров в час за это время проедет 280 метров. Расстояние, достаточное, чтобы при езде «вслепую» не заметить пешехода или неожиданно возникшее препятствие и не успеть среагировать, — написала пресс-служба.

Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Также москвичей призвали к ответственности и концентрации внимания на дороге во время вождения.

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