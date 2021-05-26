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Москвичи стали в 10 раз чаще оставлять в чат-боте жалобы на самочувствие
Фото: pixabay.com

Москвичи стали в 10 раз чаще оставлять в чат-боте жалобы на самочувствие

Анастасия Волоснова

Город

Москвичи стали пользоваться цифровым помощником по приему жалоб на самочувствие в 10 раз чаще, чем месяц назад. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чат-бот был запущен в феврале 2021 года. Перед приемом терапевта он позволяет собрать основные жалобы на самочувствие. Уточняется, что алгоритм цифрового помощника обучали на данных электронных медкарт.

Анастасия Ракова отметила, что власти проводили большую работу по информированию москвичей о запущенном сервисе. По ее словам, в настоящее время наблюдается увеличение заинтересованности среди горожан.

— По итогам прошлого месяца москвичи пользовались чат-ботом в 10 раз чаще, чем месяцем ранее. Этот показатель для нас важен, поскольку инструмент помогает врачу существенно сократить время, затрачиваемое на сбор анамнеза во время приема, и больше внимания уделить осмотру пациента и назначению исследований, — отметила Анастасия Ракова.

После записи на прием к врачу на платформе Единой медицинской информационно-аналитической системы пользователь автоматически получает уведомление со ссылкой на опрос о своем самочувствии. В форме необходимо указать свои жалобы, полученная информация сохраняется в системе, и врач сможет воспользоваться полученными данными, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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