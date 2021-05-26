Более миллиона раз проверили график отключения горячей воды на mos.ru в 2021 году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В 2021 году москвичи проверили график отключения горячей воды на портале mos.ru более одного миллиона раз. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Чтобы узнать график отключения воды, необходимо ввести в строке поиска адрес и выбрать нужное место в выпадающем списке. После запроса сервис покажет даты и время отключения. Кроме того, в личном кабинете mos.ru, а также в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» можно подключить уведомления об отключении воды.

Уточняется, что сервис запустили за несколько недель до начала отключения горячей воды. В течении трех последних лет сервисом воспользовались более 8,5 миллиона человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что горячую воду включили в 5297 зданиях Москвы после гидравлических испытаний.

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