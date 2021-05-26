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Дата рождения может не только определить судьбу человека, но и сформировать его характер и особенности. Астрологи составили топ-5 знаков зодиака с необъяснимой силой.

Так, у Дев сильно развита интуиция. Они слышат свой внутренний голос и следуют его зову. Люди этого знака всегда чувствуют, если что-то идет не так.

Близнецы способны видеть будущее и предсказывать события. Представители этого знака будто живут в двух мирах одновременно — реальном и потустороннем. При должных усилиях они могут развить в себе настоящий дар провидцев.

Раки отлично разбираются как в своих, так и в чужих эмоциях. Они также умеют гадать на картах. Таким способом они находятся ответы на волнующие их вопросы.

Скорпионы обладают особенным очарованием. Этому знаку присущи магнетизм и притягательность. Рожденные под этим знаком часто используют свою харизму в любовных делах или на работе.

Рыбы могут предвидеть события, которые произойдут в будущем. Чаще всего способности этого знака распространяются на других людей. Рыбы хорошо чувствуют близких и всегда готовы поделиться полезным советом, пишет журнал «Лиза».

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