Рискуют остаться в девках: топ-3 знаков зодиака, которые не мечтают о замужестве

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Астрологи назвали три знака зодиака, представительницы которых чаще других выбирают жизнь без мужчины и не ставят перед собой цель завести семью.

Так, жизнь Весов полна сомнений по поводу чувств к возможным партнерам. Девушки этого знака часто колеблются между желанием выйти замуж и остаться одной. Единственное чувство, которое не поддается сомнению, — это любовь Весов к самим себе.

Свободолюбивым женщинам-Водолеям постоянно нужны перемены, чтобы чувствовать вкус к жизни. Верность этого знака заканчивается тогда, когда мужчина начинает проявлять излишний контроль. В этом случае отношения пары обречены. Даме-Водолею никогда не будет скучно наедине с собой, внутри нее скрывается интересный и многогранный мир.

Стрельцы больше всего на свете ценят свободу и стремятся сохранить свою индивидуальность. Этот знак не хочет подстраиваться под окружающих или хозяйничать по дому. Душа Стрельцов требует страсти и головокружительных приключений, пишет Clutch.

Ранее астрологи составили топ-5 знаков зодиака с необъяснимой силой.

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