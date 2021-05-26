«Это перебор»: эксперты оценили ситуацию с обязательной вакцинацией в Якутии

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Введение обязательной вакцинации является перебором. Не нужно прививать всех людей поголовно, потому что некоторые уже могут иметь антитела. Не стоит делать вакцинацию и тем, кто является бессимптомным носителем COVID-19. Такого мнения придерживается ученый-вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов.

— Перед тем как сделать прививку от коронавируса, на мой взгляд, конечно, обязательно необходимо сделать анализ на наличие антител. Если они есть, то с вакцинацией можно не торопиться. Это самый простой способ, — объяснил эксперт.

По его мнению, главная опасность заключается в кампании, которую ведут против вакцинации, отмечает телеканал 360. Как объяснил вирусолог, распространяющиеся слухи и высказываемые домыслы сказываются на снижении активности тех, кто хочет сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Эксперт также выразил уверенность в том, что другие регионы, скорее всего, не последуют примеру Якутии и не будут вводить обязательную вакцинацию.

— На мой взгляд, это неразумная мера. Это перебор, — добавил Ершов.

Ранее стало известно, что Якутия первой в России ввела обязательную вакцинацию от COVID-19. Местные власти обязали работодателей обеспечить всех сотрудников прививками. Если люди будут отказываться, то их не будут пускать на работу. За нарушение данных правил предусмотрен крупный штраф.

Тем временем медицинский юрист Алексей Горяинов заявил, что выписать штрафы за отказ от вакцинации никто не имеет права, однако в данном вопросе есть свои нюансы.

По информации, предоставленной в пресс-службе региональной администрации, на данные штрафные меры Якутия пошла из-за роста заболеваемости коронавирусом.

— По моему мнению, они поторопились, — объяснил юрист, подчеркнув, что сначала должно быть выдвинуто решение на федеральном уровне.

Как подчеркнул эксперт, если начать выписать штрафные санкции всем организациям, чьи сотрудники не выполняют решение местного главного санитарного врача и главы региона, то нужно понять, за что им вменять такие наказания, если пока они не подлежат обязательной вакцинации на федеральном уровне.

— В настоящее время выходит, что пока эти предложения на уровне региона не совсем корректны с правовой точки зрения. В приказе Министерства здравоохранения такого нет, — пояснил Горяинов.

По его словам, наказать за отказ от прививки могут только работников тех категорий, которые подлежат обязательной вакцинации. В настоящее время это только учителя и врачи, отмечает «Царьград».

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