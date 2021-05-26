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Фестиваль психопросвещения «PSYFEST: весеннее обострение» пройдет в Москве 27–29 мая
Фото: pexels.com / Polina Zimmerman

Фестиваль психопросвещения «PSYFEST: весеннее обострение» пройдет в Москве 27–29 мая

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Загородное шоссе, 2 Карта всех событий

Фестиваль психологического просвещения «PSYFEST: весеннее обострение» проведут в Москве с 27 по 29 мая. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Мероприятие пройдет на территории дизайн-завода Flacon, а также в Психиатрической клинической больнице № 1 имени Алексеева. Во время фестиваля психологи и другие специалисты будут проводить вебинары, мастер-классы, групповые консультации и читать лекции.

Отмечается, что в 2021 году фестиваль проведут в третий раз. Вход на мероприятие будет свободный, но на каждый курс необходимо предварительно зарегистрироваться.

— У людей есть интерес, у людей есть потребность поделиться личными проблемами, душевными переживаниями, задать важные для них вопросы, преодолеть имеющийся психологический дискомфорт, а главное — люди хотят быть услышанными, получить поддержку, совет, помощь, и они это все получают, — подчеркнул главный внештатный специалист-психиатр Департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

По его словам, популярность мероприятия показывает заинтересованность москвичей в дестигматизации психиатрической помощи. Во время бесед со специалистами все желающие участники форума смогут получить консультацию психолога или других специалистов, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее жителей столицы пригласили на подмосковные фестивали.

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