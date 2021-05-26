Украина запретила поставлять электроэнергию из Белоруссии и России до октября

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Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила поставки электроэнергии из Белоруссии и России. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в среду, 26 мая.

— Только что НКРЕКП запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года, — написал депутат в своем Telegram-канале.

В соответствии с принятым решением будет прекращена «пропускная способность для импорта электрической энергии на Украину».

Помимо этого, регулятор аннулировал итоги годовых аукционов, где была распределена пропускная способность на этот год между Украиной и странами, которые не являются членами Европейского сообщества. К таким странам относятся Россия и Белоруссия.

Ранее в Кремле прокомментировали продление санкций Украиной в отношении россиян.

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