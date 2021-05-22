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Песков прокомментировал продление Украиной санкций против россиян
Фото: Администрация Президента РФ

Песков прокомментировал продление Украиной санкций против россиян

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Решение украинских властей продлить санкции в отношении ряда российских граждан не соответствует режиму подготовки встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом в пятницу, 21 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, «такая практика явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов», сообщает ТАСС.

Напомним, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил санкции в отношении ряда граждан Российской Федерации, Украины и российских компаний, срок действия которых истекает в мае. 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Читайте также: Песков: России еще предстоит работать над «мягкой силой»

Дмитрий ПесковсанкцииВладимир Зеленский
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