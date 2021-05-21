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Песков: России еще предстоит работать над «мягкой силой»
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Песков: России еще предстоит работать над «мягкой силой»

Илья Ашуров

Внешняя политика

У России нет проблем с реальной силой, но «мягкая сила» — сфера, в которой стране еще предстоит развиваться. Это мнение в пятницу, 21 мая, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— «Мягкая сила» — это то, с чем нам надо еще работать, — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что сообщение госсекретаря США Энтони Блинкена о приостановке санкций в отношении Nord Stream 2 является позитивным сигналом.

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