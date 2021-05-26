Почти 250 велопарковок в новом дизайне установят в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Установку 240 велопарковок в новом дизайне московского транспорта начали в городе. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 26 мая.

— Мы уже начали установку 240 велопарковок в новом дизайне московского транспорта. Визуально они красивее, а их накладка — из пластика, чтобы не царапать ваш велосипед, — рассказали в ведомстве.

К каждой такой стойке можно припарковать два велосипеда, сообщает Telegram-канал департамента.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Ранее сообщалось, что миллион поездок на прокатных велосипедах совершили москвичи с начала сезона.

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