Замглавы отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Швецова отправили в СИЗО

Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя начальника одного из отделов ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Александра Швецова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 26 мая.

Отмечается, что Швецов будет находиться под стражей до 25 июля.

Видео: Пресс-служба Басманного суда

Ранее Басманный суд арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Воробьева.

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