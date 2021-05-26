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Замглавы отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Швецова отправили в СИЗО
Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Замглавы отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Швецова отправили в СИЗО

Иван Юминов

Происшествия

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя начальника одного из отделов ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Александра Швецова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 26 мая.

Отмечается, что Швецов будет находиться под стражей до 25 июля.

Видео: Пресс-служба Басманного суда

Ранее Басманный суд арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Воробьева.

Читайте также: Суд продлил арест бывшему схиигумену Сергию

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