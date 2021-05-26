Замглавы отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Швецова отправили в СИЗО
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя начальника одного из отделов ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Александра Швецова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 26 мая.
Отмечается, что Швецов будет находиться под стражей до 25 июля.
Ранее Басманный суд арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Воробьева.
Читайте также: Суд продлил арест бывшему схиигумену Сергию