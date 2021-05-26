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Фальков заявил о готовности российских вузов к проведению приемной кампании
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Фальков заявил о готовности российских вузов к проведению приемной кампании

Кирилл Николаев

Образование

Все российские университеты готовы к проведению приемной кампании. Об этом в среду, 26 мая, заявил глава Министерства образования и науки Российской Федерации Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, приемная кампания начнется 20 июня. Ее особенностью станет зачисление в одну волну, которое состоится 17 августа. Фальков отметил, что прием в одну волну упрощает и делает более прозрачной всю приемную кампанию.

Также он добавил, что в России около 92 процентов студентов обучаются в рамках очного или смешанного формата. Полностью в удаленном формате работает около 14 процентов преподавателей.

Ранее в России начались выпускные экзамены для одиннадцатиклассников. В 2021 году итоговую аттестацию в форме ГВЭ пройдут около 72 тысяч одиннадцатиклассников: ученики с ограниченными возможностями здоровья, лица, находящиеся в местах лишения свободы, а также выпускники, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения.

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