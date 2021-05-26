Посольство РФ во Франции проверит информацию о задержании выходцев из России
Посольство России во Франции проверяет информацию о задержании четырех выходцев из Российской Федерации. Об этом в среду, 26 мая, заявил руководитель пресс-службы посольства Сергей Паринов.
Генконсульство России в Страсбурге направило официальный запрос в префектуру полиции. Ответ пока не получен, сообщает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что в Страсбурге задержали четырех выходцев из России. Они были задержаны из-за подозрений в подготовке насильственной акции.
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