Посольство РФ во Франции проверит информацию о задержании выходцев из России

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Посольство России во Франции проверяет информацию о задержании четырех выходцев из Российской Федерации. Об этом в среду, 26 мая, заявил руководитель пресс-службы посольства Сергей Паринов.

Генконсульство России в Страсбурге направило официальный запрос в префектуру полиции. Ответ пока не получен, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что в Страсбурге задержали четырех выходцев из России. Они были задержаны из-за подозрений в подготовке насильственной акции.

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