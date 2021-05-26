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Военно-научная конференция по внешним вызовам России пройдет в Музее Победы 27 мая
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Военно-научная конференция по внешним вызовам России пройдет в Музее Победы 27 мая

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Военно-научная конференция «Обострение внешних и внутренних вызовов России. Необходимые меры по их нейтрализации» пройдет в Музее Победы в 10:00 в четверг, 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Роль и место России в современном мире, основы международного права и систему обеспечения безопасности страны обсудят ветеранское сообщество Минобороны, МВД, представители Совбеза, а также парламентарии и ученые.

Отмечается, что с докладом «Обострение внешних и внутренних вызовов России» выступит президент Клуба военачальников России, экс-министр внутренних дел генерал армии Анатолий Куликов.

Ранее в Музее Победы наградили победителей проекта «Многонациональная Победа».

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музей Победывнешняя политика РФконференция
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