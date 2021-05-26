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Библиотека Некрасова позвала москвичей в путешествие «Где родился Пушкин?»
Фото: vk.com/mosrunews

Библиотека Некрасова позвала москвичей в путешествие «Где родился Пушкин?»

Ольга Маркова

Культура

Библиотека имени Н. А. Некрасова 5 июня приглашает москвичей и гостей города в путешествие-исследование «Где родился Пушкин?».

В переулках Немецкой слободы участники программы будут искать место возможного рождения будущего великого поэта — это одна из загадок из жизни Александра Сергеевича Пушкина.

Посетители библиотеки узнают о важных документах, найденных исследователями, о трех версиях, появившихся в разное время, и о том, какая из них наиболее достоверна.

Участия в экскурсии по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.

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