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В Музее Победы наградят победителей проекта «Многонациональная Победа»
Фото: АГН Москва

В Музее Победы наградят победителей проекта «Многонациональная Победа»

Татьяна Плотникова

Общество
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В столичном Музее Победы в среду, 26 мая, пройдет церемония награждения победителей проекта «Многонациональная Победа», посвященного 76-летию победы в Великой Отечественной войне и 80-летию битвы за Москву.

Желающим принять участие в проекте предложили прислать истории о межнациональной дружбе, взаимопомощи и героизме, проявленном представителями разных национальностей во время Великой Отечественной войны. На конкурс поступило почти три тысячи рассказов — втрое больше, чем в 2020 году. Многие присланные истории сопровождались архивными фотографиями и документами военных лет.

Жюри, в состав которого вошли Герои России, выбрало 80 наиболее интересных историй – по числу лет, прошедших после битвы за Москву. Рассказы-победители включены в народный альманах «Незабытые истории Победы», который поступит на вечное хранение в Музей Победы.

Кроме того, 26 мая вручат победителям народного марафона «Вспомним всех поименно», более 12 тысяч участников которого опубликовали фотографии времен Великой Отечественной войны из личных альбомов с рассказами о запечатленных на них героях.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы откроется выставка «Война: день за днем».

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