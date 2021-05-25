Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В Музее Победы наградят лучших московских кадетов
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

В Музее Победы наградят лучших московских кадетов

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В столичном Музее Победы во вторник, 25 мая, пройдет церемония награждения победителей городского конкурса «Смотр строя и песни. Марш Победителям!».

Мероприятие проводит Московский центр «Патриот. Спорт» совместно с Московским городским Советом ветеранов. Участие в нем принимают ученики седьмых кадетских классов столичных школ командами численностью от 25 человек.

Всего заявки поступили из 66 кадетских классов (1650 человек). Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции в конкурсе смогли поучаствовать 56 кадетских классов (1400 человек).

В номинации «Лучшая строевая выучка» победу одержал Первый московский кадетский корпус КШИ, он же получил награду за лучшее исполнение строевой песни. Кроме того, Первый московский кадетский корпус оказался лидером в общекомандном первенстве.

Церемония награждения пройдет в Зале Славы Музей Победы. Начало — в 16:00.

Ранее сообщалось, что участие в кадетском бале, который прошел в Музее Победы в апреле, приняли более 400 учащихся столичных кадетских классов и корпусов.

Читайте также: Московские кадеты продолжают семейные традиции

награждениекадетымузей Победы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Все мнения
О проекте