В Музее Победы наградят лучших московских кадетов

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В столичном Музее Победы во вторник, 25 мая, пройдет церемония награждения победителей городского конкурса «Смотр строя и песни. Марш Победителям!».

Мероприятие проводит Московский центр «Патриот. Спорт» совместно с Московским городским Советом ветеранов. Участие в нем принимают ученики седьмых кадетских классов столичных школ командами численностью от 25 человек.

Всего заявки поступили из 66 кадетских классов (1650 человек). Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции в конкурсе смогли поучаствовать 56 кадетских классов (1400 человек).

В номинации «Лучшая строевая выучка» победу одержал Первый московский кадетский корпус КШИ, он же получил награду за лучшее исполнение строевой песни. Кроме того, Первый московский кадетский корпус оказался лидером в общекомандном первенстве.

Церемония награждения пройдет в Зале Славы Музей Победы. Начало — в 16:00.

Ранее сообщалось, что участие в кадетском бале, который прошел в Музее Победы в апреле, приняли более 400 учащихся столичных кадетских классов и корпусов.

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