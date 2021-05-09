Московские кадеты продолжают семейные традиции

Ученик кадетского класса школы № 2129 Ярослав Кравцов держит в руках благодарность от Иосифа Сталина за взятие Берлина и ордена, которые его прадед Василий Иванович Корнеев получил за участие в Великой Отечественной войне. В руках у мамы Ярослава, Анастасии Кравцовой, большой портрет дедушки Николая Васильевича Корнеева и маленькое фото прадедушки / Фото: Вечерняя Москва

Ежегодно 9 Мая мы вспоминаем своих дедов и прадедов, рассматриваем в старых альбомах фотографии родных — участников войны, смотрим праздничный Парад и говорим слова благодарности ветеранам. О своих традициях празднования и родственниках — героях войны — «ВМ» рассказали кадеты московских школ.

День Победы — один из тех праздников, который объединяет не просто семьи, а всю нацию. Значение Победы в Великой Отечественной вой­не 1941–1945 годов остается неизменно великим, а наше отношение к ней — священным. Это наша память и гордость, история страны, история каждого человека.

В кадетские классы Москвы идут учиться совершенно разные дети. Связать свою жизнь с военной службой мечтают не только ребята, у которых в семье есть военнослужащие. Хотя и таких немало.

Ярослав Кравцов учится в кадетском классе школы № 2129 имени Героя Советского Союза П. И. Романова.

— Я с детства воспитывался в атмосфере воинского долга и традиций. Мой отец, дед и прадед — представители казачьего рода, относящегося к Всевеликому войску Донскому. По маминой линии предки родом с Кубани. В нашей большой семье, у меня еще четверо братьев, сильны традиции казачества и военного героического прошлого наших отцов и дедов, — поделился Ярослав.

Школьник рассказал, что его прапрадед служил еще в царской армии и был награжден двумя Георгиевскими крес­тами.

— Когда я был маленьким, мама много рассказывала мне о своем дедушке и прадедушках. К сожалению, когда я родился, деда уже не было в живых, но у бабушки была его фотография в военной форме, — добавил он.

Дедушка Ярослава по маминой линии, подполковник Николай Васильевич Корнеев, ушел в запас с должности заместителя директора ДОСААФ Республики Калмыкия. После окончания военного училища во Владикавказе его направили служить в Калмыкию, где он стал военным комиссаром одного из районов респуб­лики.

— Там же дедушка познакомился с моей бабушкой, будущим заслуженным учителем Российской Федерации Валентиной Прохоровной Корнеевой, — рассказал кадет.

Есть в семье Ярослава и врачи, тоже военные. Прадедушка мальчика Василий Иванович Корнеев в годы Великой Отечественной войны работал начальником военно-санитарного поезда-летучки, прошел всю войну от Калуги до Берлина, неоднократно был ранен. Он награжден многими наградами — орденами Великой Отечественной войны, Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За победу в Великой Отечественной войне» и другими.

— Все награды моего деда и прадеда сохранились в нашей семье. Есть даже письма прадеда с фронта, его грамоты, ордена и медали. Также мы храним награды и прабабушки: она прошла всю войну санитаркой, — подчеркнул Ярослав.

Школьник отметил, что его родители тоже продолжили служение Родине. Папа служил в вертолетном полку в городе Пугачеве Саратовской области. А мама много лет работала в судебной системе.

— Я думаю, что главное качество, которое характеризует настоящего военного человека, — любовь к Родине без всяких условий. Стремление каждый день делать что-то, чтобы люди чувствовали защищенность и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому я планирую продолжить семейную династию, носить погоны и работать в финансовой сфере или в сфере информационных технологий, — поделился он.

Конечно, День Победы для его семьи — особенный праздник. Вместе с родителями Ярослав всегда участвует в шествии «Бессмертного полка» и ходит на военный парад.

— Маме нравится фильм «Офицеры» и особенно фраза, в которой заложен очень глубокий смысл: «Есть такая профессия — Родину защищать». В нашей семье защищать Родину уже давно стало профессией, и не важно, на каком фронте мы трудимся, — сказал кадет.

В школе № 2026 тоже есть кадетский класс. Один из его учеников — Алексей Негара — из династии военных.

— Мои дедушка и прадедушка — ветераны военной службы. Прадедушка участвовал в Великой Отечественной вой­не и был награжден медалями и орденами. А папа — капитан запаса, он служил в химических войсках, — рассказал школьник.

Кадетское образование Алексей решил получать, потому что любит военную историю и литературу о войне.

— И меня вдохновляет, что в нашей семье есть живое воплощение славного прошлого нашей страны, люди, которые знакомы с подвигом не понаслышке. Они служат для меня примером ответственности и преданности своему делу, — отметил он.

Например, для Алексея значимым примером является поступок дедушки, который 35 лет назад участвовал в ликвидации катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

— Дедушку направили туда дозиметристом. Командировка серьезно сказалась на его здоровье. Но он никогда не жалел, ведь выполнял свой долг. В душе, конечно, присутствовал страх перед неизвестностью, но он понимал, что должен помочь и выполнить свою работу, — подчеркнул кадет.

Настоящий военнослужащий, считает Алексей, должен быть честным, бесстрашным и готовым ко всем испытаниям.

— Кадетский класс очень помогает в развитии дисциплины и самоконтроля. А после окончания школы я рассматриваю возможность пойти в военный вуз, — сказал он.

Соблюдает Алексей и традиции празднования 9 Мая — каждый год он участвует в шествии «Бессмертного полка» с портретом прадедушки.

Ученик школы № 1164 Реад Агаев тоже выбрал кадетское образование. Свое решение он объясняет желанием стать военным.

— Перед глазами у меня всегда был пример: мой отец — полковник, ветеран боевых действий. Он крайне редко говорит о событиях, в которых участвовал, но чувство долга и желание служить Родине у меня от него. В будущем я хотел бы последовать его примеру, продолжить изучать военное дело и стать офицером ­войск Национальной гвардии РФ, — поделился он.

Кроме папы у Реада есть и другие родственники, на которых школьник стремится равняться.

— Мой прадед Рабодан Джабраилович Рабоданов всю Великую Отечественную войну прошел пулеметчиком, а в конце войны в Италии был контужен. И когда лежал в больнице, не мог сказать свое имя и фамилию, поэтому считался без вести пропавшим. Весной 1946-го он вернулся домой. И хотя когда я родился, его уже не было в живых, память о прадедушке в нашей семье свято хранится, — сказал кадет.

Сейчас школьник готовится к сдаче демонстрационного экзамена по военной подготовке.

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