Тунис отменил ПЦР-тесты и карантин для привитых и переболевших COVID-19 туристов

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Власти Туниса отменили с 1 июня требование предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста и карантин для прибывающих в страну туристов, привитых от COVID-19 или переболевших им недавно.

Гражданам при себе нужно иметь свидетельство о вакцинации с QR-кодом или документ, полученный от органов здравоохранения. Также от карантина освобождаются прибывающие, у которых был подтвержден коронавирус не менее чем за шесть недель до прибытия.

Для остальных пассажиров старше 12 лет требования остались теми же: необходимо предъявить негативный результат ПЦР-теста с QR-кодом и провести неделю в карантине, передает РИА Новости.

Ранее россиянам назвали альтернативы отдыху в Турции и Танзании.

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