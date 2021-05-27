Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 мая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В четверг, 27 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 18-21 градус. В Подмосковье температура ожидается 16-21 градус тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Ранее синоптик предупредил о похолодании на европейской части России к концу недели. Оно распространится на юг страны и Поволжье.

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