Голикова поручила усилить меры безопасности при проведении ЕГЭ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила усилить меры безопасности в пунктах проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) после трагических событий в Казани. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера в четверг, 27 мая.

Голикова провела селекторное совещание с регионами, на котором были затронуты вопросы организации и проведения ЕГЭ в этом году.

— В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов, — отметила вице-премьер.

По ее словам, всего в этом году более 300 человек будут задействованы в качестве организаторов экзаменов в пунктах проведения. Голикова добавила, что экзамены должны пройти без сбоев, особое внимание следует уделить соблюдению санитарно-эпидемиологических мер на фоне пандемии коронавируса.

Вице-премьер отметила, что в Ленинградской и Орловской областях, а также в Вологодской области и Алтайском крае зафиксирован высокий уровень подготовки к ЕГЭ, сообщается на сайте кабинета министров РФ.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

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