Более 400 вентшахт обновят в этом году в Москве
Устаревшие вентиляционные шахты заменять на современные в 2021 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
При оформлении шахт используется несколько разновидностей гранитного камня, который крайне устойчив к давлению, высоким нагрузкам и не боится непогоды.
— Циркуляция воздуха – необходимое условие для бесперебойной работы подземных инженерных сооружений, где проходят важнейшие для жизнеобеспечения города коммуникации, — говорится в сообщении.
Кроме того, москвичам напомнили, что шахты являются важнейшим элементом коллекторного хозяйства и «легкими» подземных объектов.
Ранее Сергей Собянин рассказал о модернизации столичного метро во время пандемии COVID-19.
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