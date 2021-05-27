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Более 400 вентшахт обновят в этом году в Москве
Специалисты Москоллектора промывают шахту коллектора с помощью машины «Посейдон» / Фото: Предоставлено пресс-службой ГУП Москоллектора

Более 400 вентшахт обновят в этом году в Москве

Полина Долганова

Город

Устаревшие вентиляционные шахты заменять на современные в 2021 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

При оформлении шахт используется несколько разновидностей гранитного камня, который крайне устойчив к давлению, высоким нагрузкам и не боится непогоды.

— Циркуляция воздуха – необходимое условие для бесперебойной работы подземных инженерных сооружений, где проходят важнейшие для жизнеобеспечения города коммуникации, — говорится в сообщении.

Кроме того, москвичам напомнили, что шахты являются важнейшим элементом коллекторного хозяйства и «легкими» подземных объектов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о модернизации столичного метро во время пандемии COVID-19.

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