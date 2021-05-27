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Любовь Успенская рассказала об отношениях с дочерью после ссоры
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Любовь Успенская рассказала об отношениях с дочерью после ссоры

Анастасия Колоскова

Звезды

Исполнительница шансона Любовь Успенская, которая почти два года была в ссоре с дочерью, рассказала об их отношениях и творческих успехах Татьяны Плаксиной.

По словам певицы, вернуть дочь ей помогла материнская любовь. Теперь же в их отношениях все в порядке, и обе в настоящее время увлеченно работают над музыкальной карьерой Плаксиной. Успенская отметила, что у ее дочери есть все шансы стать новой звездой, которая «переплюнет» даже звездную мать.

— С ней будут работать музыканты из Латинской Америки. Все получили по пять–шесть «Грэмми», и они серьезно в нее влюблены — в ее талант, голос, — поделилась подробностями исполнительница.

Так, недавно у Татьяны состоялось дебютное выступление на сцене. Вместе с матерью она побывала на гастролях в Армении, где она спела песню на португальском языке и некоторые композиции из репертуара Успенской, передает Пятый канал.

Напомним, около двух лет назад Татьяна Плаксина поссорилась со своей матерью. Она заявила, что Успенская ее периодически унижала, поэтому она не захотела жить с ней и отправилась в США к отцу.

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отношениядочьЛюбовь Успенская
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