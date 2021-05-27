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Успенская раскрыла подробности раздела имущества с бывшим мужем
Фото: instagram/uspenskayalubov_official

Успенская раскрыла подробности раздела имущества с бывшим мужем

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Любовь Успенская, которая несколько месяцев назад подала на развод со своим четвертым мужем Александром Плаксиным после 34 лет официального брака, рассказала о разделе имущества.

По словам исполнительницы, все это время она одна содержала их семью и очень жалеет, что не составила брачного контракта. Благодаря активной работе Успенской удалось построить роскошный особняк в Подмосковье площадью 1000 квадратных метров с 16 комнатами, а также приобрести недвижимость в США, за которую 20 лет она платила ипотеку. Позже певица была шокирована известием, что при оформлении квартиры в Лос-Анжелесе в 1993 году Плаксин указал, что он неженат.

Однако во время бракоразводного процесса мужчина обратился в суд, требуя половину имущества.

Кроме того, по словам певицы, некоторое время назад она дала мужу денег, чтобы тот приобрел квартиру и машино-место в элитном жилом комплексе в столице. Позже выяснилось, что он оформил имущество на себя, не предупредив об этом супругу.

Как пояснила адвокат певицы Елена Сенина, Плаксин рассчитывал продать недвижимость, но теперь получил лишь долю и будет вынужден заплатить половину трат по коммунальным платежам и налогам.

Успенская призналась, что чувства между ней и Плаксиным уже давно прошли. В течение последних десяти лет они жили в разных странах: певица — в России, а муж — в Америке.

— Я сегодня только поняла после четырех браков, что муж — это друг, человек, который верен тебе, который любит тебя, который с тобой на одной волне, который дорожит тобой, — цитирует королеву шансона Пятый канал.

Напомним, в середине мая Любовь Успенская сообщила, что выиграла суд у мужа Александра Плаксина по делу о разделе имущества.

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раздел имуществаЛюбовь Успенскаяразвод
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