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За сутки в России выявили 9039 случаев коронавируса
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За сутки в России выявили 9039 случаев коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявлено более 9 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в четверг, 27 мая.

В стране за последние 24 часа зафиксировали 9039 случаев коронавируса. Из них 14,3 процента не имели клинических проявлений заболевания. Скончались в стране 402 человека за сутки, выздоровели 9759 пациентов.

За сутки в России выявили 9039 случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев инфекции выявили в Москве — 3105, Санкт-Петербурге — 836 и Московской области — 735.

В России за все время пандемии выявили 5 035 207 случаев COVID-19. За все время скончались от вируса и его последствий 120 002 человека, вылечились от инфекции 4 651 849 пациентов.

За сутки в России выявили 9039 случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее эпидемиолог заявил, что вакцинация от коронавируса может стать сезонной.

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