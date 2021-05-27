Ученые выяснили, кто из жителей планеты меньше подвержен старению мозга

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Ученые выяснили, что жители боливийской Амазонки цимане оказались меньше подвержены старению мозга, чем жители цивилизованного мира.

Например, со временем представители этого племени меньше страдают от атрофии мозга, чем их сверстники из остального мира. На данный момент в племени циман около 16 тысяч человек. Все они ведут очень активный образ жизни, питаются продуктами, богатыми клетчаткой. Это, считают ученые, и способствует их сопротивлению болезням.

— Наш малоподвижный образ жизни и диета, богатая сахарами и жирами, могут ускорить потерю мозговой ткани с возрастом и сделать нас более уязвимыми для таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, — отмечается в материале The Daily Mail.

Разница в размере мозга в молодом и пожилом возрасте у циман и представителей цивилизованного мира составляет порядка 70 процентов. Всего в исследовании приняли участие более 700 человек в возрасте от 40 до 94 лет.

Ранее врачи рассказали, какие изменения в поведении указывают на болезнь Альцгеймера. Согласно исследованиям Национального института старения (NIA), признаком этого недуга может быть растущее возбуждение. Например, при ходьбе человек начинает двигаться взад-вперед в одном и том же месте с повышенной скоростью.

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