Сотрудник московского велопатруля рассказал о работе с нарушителями

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Третий сезон работы велосипедного патруля продолжается в столице. Уже десять дней четыре сотрудника подразделения помогают велосипедистам, пешеходам и автомобилистам, пишет Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

По словам сотрудника службы Михаила Малышкина, который патрулирует Лесную улицу, а также Бульварное кольцо и территорию внутри него, горожане не стесняются обращаться за помощью к велосипедистам ЦОДД.

Однако встречаются и другие моменты. Нередко водители хамят в ответ на просьбу убрать автомобиль с велосипедной дорожки. Тогда нарушение фиксируется в приложении «Помощник Москвы».

— А я задаюсь вопросом, почему нельзя было сделать это, когда попросили вежливо. Но, к счастью, большинство автомобилистов реагируют адекватно, — отметил Михаил Малышкин.

Ранее сообщалось, что москвич научился рисовать животных с помощью велосипедных маршрутов.

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